Региональный филиал Фонда поддержки ветеранов СВО создают в Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Приангарье ведется работа по открытию филиала Государственного фонда поддержки ветеранов СВО и семей погибших военнослужащих. Учтены все рекомендации. В настоящее время министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области отрабатывает вопросы по помещению и подбору кадров, отмечают в пресс-службе регионального правительства.

Стоит отметить, что с осени прошлого года в области работает специальный Центр сопровождения родственников и близких бойцов-участников спецоперации. Обратиться к его сотрудникам можно по телефону или лично. Офис располагается в Иркутске, на улице Софьи Перовской, 30/1.

Напомним, поручение о создании в России специального фонда президент Владимир Путин дал во время оглашения Послания Федеральному Собранию 21 февраля 2023 года.

Тем временем, власти Приангарья утвердили порядок получения единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям участников СВО в связи с рождением ребенка. На меру поддержки могут претендовать отцы, призванные в ходе частичной мобилизации или служащие по контракту, в том числе и в качестве добровольца.

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Обратиться в Центр сопровождения семей участников СВО в Иркутской области можно по телефону 8 901 667 94 48.

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