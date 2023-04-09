Готовность к лесопожарному сезону проверили в селе Ербогачен Катангского района

В селе завершается обучение пожарных по спуску с вертолета Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В селе Ербогачен проверили готовность к пожароопасному сезону. Необходимая наземная техника в данном населенном пункте находится в отличном состоянии, штат лесопожарной станции доукомплектовывают. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Осуществлена проверка готовности авиаотделения, - рассказали специалисты. - В ближайшие дни завершится обучение пожарных по спуску с вертолета. В отделение завезли необходимые расходные материалы, продукты и все необходимое для эффективной работы. Готовность отделения оцениваем на 100%.

Сообщается также, что для бесперебойной работы вертолетов Ми-8 и самолета Ан-2 в Катангском районе дополнительно завезли 120 тонн топлива. В правительстве также отметили, что эти борта в 2023 году впервые выставляются для полетов.

Напомним, в Иркутской области с 6 апреля уже начал действовать особый противопожарный режим на территории 23 лесничеств, а за минувшие сутки в Приангарье потушили один пожар на землях лесного фонда.

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