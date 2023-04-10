Более 100 000 пенсионеров Иркутской области получат региональную доплату в 2023 году Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В 2023 году региональную социальную доплату к пенсии (РСД) получат более 100 000 жителей Приангарья. При этом назначается она в беззаявительном порядке, то есть обращаться никуда не нужно. Важно - данная мера поддержки положена исключительно неработающим пенсионерам, чье общее материальное обеспечение ниже 13 105 рублей. Таков размер прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области. В него входят: сама пенсия, ежемесячные пособия, суммы компенсаций ЖКУ и другие выплаты.

– С 1 апреля 2023 года социальные пенсии были проиндексированы на 3,3 %. Учитывая, что в сравнении с июнем 2022 года сумма индексации социальных пенсий уменьшилась (тогда этот показатель составил 10 %), с 1 апреля получателям РСД выплачивается разница сумм индексаций, – отметил министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов.

Получателям страховой пенсии доплата разницы сумм индексации производится с 1 января 2023 года.

Напомним, ранее стало известно, что в Иркутской области утвержден порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям военнослужащих. Они могут претендовать на получение 3,5 тысяч рублей ежемесячно. Кроме этого, предусмотрена компенсация 50% расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. А при наличии медицинских показаний бойцов обеспечат путевкой в санаторий. Чтобы получить выплаты, требуется обратиться в управление соцзащиты по месту жительства.

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