В Иркутской области к 10 апреля 2023 года от укусов клещей пострадали 27 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 10 апреля 2023 года, в Иркутской области в медучреждения из-за укусов клещей обратились 27 человек. В их числе один ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- В частности, случаи укусов подтвердили в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском, в Иркутском, Ольхонском, Слюдянском, Качугском и Тайшетском районах, а также в поселках Баяндай и Усть-Ордынский, - говорят в Роспотребнадзоре.

По имеющейся информации, на данный момент специалисты исследовали 16 клещей, два из которых заражены клещевым энцефалитом.

В ведомстве также рассказали, что перед началом сезона активности клещей в регионе проведут специальные обработки. В том числе на территориях летних оздоровительных и образовательных учреждений.

Ранее сообщалось, что еще 118 человек заболели коронавирусом в Иркутской области.