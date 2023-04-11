«Закидывали пламя снегом»: четверо школьников пришли на помощь пожилой паре на пожаре в Братске

В Братске четыре школьника помогли пенсионерам на пожаре Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Братске сотрудники МЧС поблагодарили четверых учеников школы № 8. Этой зимой ребята пришли на выручку паре пожилых сибиряков, у которых случился пожар. Это произошло днем 3 февраля. Приятели возвращались с уроков в жилом районе Сухой, когда увидели черные клубы дыма, вырывающиеся с одного из жилых участков. Об этом сообщает ТРК «Братск» со ссылкой на региональный Главка МЧС.

Школьники взяли лопаты и начали закидывать снегом горящую баню. Также девятиклассники морально поддерживали хозяйку дома и пытались ее успокоить.

Как стало известно дознавателям, причиной пожара стала плохо закрытая дверца банной печи. Возможно, это произошло из-за невнимательности пенсионеров.

Ребятам вручили благодарственные письма в торжественной обстановке.

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