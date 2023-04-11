В Иркутске завершены поиски 15-летнего подростка с зелено-голубыми глазами Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во вторник, 11 апреля, стало известно, что прекратились поиски 15-летнего подростка в Иркутском районе. Об этом сообщил областной поисковый отряд "ЛизаАлерт" в своих социальных сетях.

-Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поисках! Просьба удалить репосты!, - написали в пресс-службе отряда.

Каких-либо подробностей о том, что случилось с подростком и где он был, не приводится.

Напомним, что подросток ушел из дома днем 6 апреля и до сегодняшнего дня не возвращался. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к правоохранителям.

На тот момент было известно только то, что предположительно подросток мог находиться в районе остановки общественного транспорта «Лисиха».

Ранее также сообщалось, что в Иркутске полицейские разыскивают без вести пропавшую Любовь Петрову. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.