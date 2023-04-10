Ушел из дома и не вернулся: в Иркутске ведут поиски 15-летнего школьника с зелено-голубыми глазами

Жителей Иркутска просят помочь в поисках Ивана Приходько. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция Иркутска объявила пропавшим без вести 15-летнего Ивана Приходько из поселка Молодежный Иркутского района. Подросток ушел из дома днем 6 апреля и больше не возвращался. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к правоохранителям.

Местонахождение исчезнувшего парня устанавливают оперативники отдела полиции № 10 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское». Также на поиски брошены силы волонтеров. Жителей областного центра просят внимательно взглянуть на ориентировку. Может быть, вы знаете, где сейчас находится Иван Приходько?

Среди примет потерявшегося: русые волосы, худощавое телосложение и зелено-голубые. На вид 15-16 лет. В последний раз его видели одетым в черные штаны, джинсовую куртку и толстовку.

Ориентировка. Фото: "ЛизаАлерт"

- Предположительно может находиться в районе остановки общественного транспорта «Лисиха», - сообщили корреспонденту «КП»-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

ПОМОГИТЕ НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба обратиться по телефонам: 8 (3952) 21-26-26 или 02 (102 – с любого оператора сотовой связи).

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