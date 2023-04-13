В Ангарске оштрафовали родителей подростка, курившего вейп на крыльце школы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ангарске наказали рублем родителей подростка, который курил вейп на крыльце школы. О случившемся рассказал руководитель фонда «Город без наркотиков» Андрей Болгов. По его словам, встреча с парнем состоялась еще 27 февраля. В ответ на замечание, тот начал огрызаться, заявил, что здесь не учится и вскоре поспешил уйти.

- Чтобы установить в дальнейшем его личность, достал телефон, сделал фото, - написал в соцсетях депутат Думы Ангарска. - Установить его оказалось несложно. Ученик соседней школы, семиклассник-второгодник. Уже состоит на учете в полиции.

Затем Болгов отправил обращение в полицию с просьбой привлечь парня к ответственности. Накануне, 12 апреля, стало известно, что родителей юного нарушителя оштрафовали за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Размер штрафа составляет от ста до пятисот рублей.

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