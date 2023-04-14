Сын экс-губернатора Левченко попросил суд Ангарска об условно-досрочном освобождении. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск"

Как стало известно «КП»-Иркутск, 13 апреля осужденный за мошенничество в особо крупном размере Андрей Левченко попросил Ангарский городской суд об условно-досрочном освобождении. В настоящее время сын экс-губернатора, бывший депутат Заксобрания Иркутской области, отбывает наказание в колонии №14.

- Судом принято решение об отказе в принятии и возвращении данного ходатайства заявителю, разъяснено право вновь обратиться с таким ходатайством после устранения недостатков, указанных в постановлении, - сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, 6 марта 2023 года Иркутский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке дело в отношении сына экс-губернатора Иркутской области Андрея Левченко. Он и еще четверо фигурантов были не согласны с решением суда первой инстанции. Прокурор во время прений сторон ходатайствовала о смягчении наказания трем фигурантам дела, в числе которых и экс-депутат. Как итог, Левченко смягчили наказание с 9 до 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1,6 миллиона рублей. Также он лишен права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 2 года 11 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

Ранее «КП»-Иркутск сообщала, что Андрей Левченко сорганизовал преступную группу, в состав которой входили директор подконтрольной ему коммерческой организации и его заместитель. После этого было подписано соглашение с московским предприятием, производящим лифты. В итоге обвиняемые смогли незаконно получить почти 1 млрд рублей.

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