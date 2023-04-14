10 человек спасли пожарные из горящего дома в Братске ночью 14 апреля

Пожар произошел в многоквартирном доме на улице Обручева. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

После полуночи 14 апреля в экстренные службы Братска поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Обручева. По адресу выехали три расчета с двумя автоцистернами и автолестницей. Когда спасатели прибыли, дым заполнил подъезд и помещение магазина на первом этаже. Их квартир вывели 10 жильцов, еще 80 эвакуировались самостоятельно. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В это же время огнеборцы вскрыли двери магазина при помощи бензореза, - рассказали в ведомстве. - В торговом зале горела оргтехника и пол. Открытый огонь был ликвидирован в течение шести минут. Общая площадь пожара составила 12 квадратных метров. С целью недопущения распространения огня производилось контрольное вскрытие полов.

По предварительным данным экспертов, причиной случившегося стало короткое замыкание электропроводки.

Также накануне, 13 апреля, в жилом районе Осиновка Братска на пожаре были спасены двое взрослых и ребенок. На улице Лужки горел частный деревянный дом, баня и сарай. К счастью, никто не погиб.

Напомним, скандальный мастер педикюра, вырывавший с корнем ногти своим клиентам, вскоре вновь предстанет перед судом. На этот раз Леди Коготок Елена Дзык ответит за мучительные «операции», которые проводила в Иркутске в 2018 году. Одной из своих учениц она простыми маникюрными щипчиками вырезала надкостницу большого пальца. Ничего не подозревающим жертвам предварительно «мясник-самоучка» вкалывала лошадиную дозу обезболивающего.

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