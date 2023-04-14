Трое детей получили открытые переломы на уличных тренажерах в Иркутске и Шелехове Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки, 13 апреля, сразу три ребенка обратились в травмпункт Ивано-Матренинской детской больницы с открытыми переломами пальцев рук. Все пациенты получили травмы во время занятий на уличных эллипсоидных тренажерах. 8-летний мальчик и 11-летняя девочка пострадали на спортивных площадках в Иркутске, 11-летний мальчик - в Шелехове. Об этом рассказали в пресс-службе медучреждения.

- У всех трех пациентов - открытые переломы пальцев кисти, и у всех сломаны ногтевые фаланги, - говорит заведующая травмпунктом ОГАУЗ ГИМДКБ Татьяна Преториус. – Это раны, полученные за счет сильного сдавления, когда мягкие ткани рвутся в нескольких местах и может оторваться ногтевая пластина. При таких травмах мы обрабатываем рану, накладываем швы, гипсуем для фиксации перелома, и в течение 10-14 дней пациент обязательно должен ходить на ежедневные перевязки в поликлинику по месту жительства, а также принимать антибиотик. Сдавленная рваная рана заживает долго и болезненно, остаются рубцы.

Для сравнения: в теплое время 2022 года в больницу с подобными травмами обращались в среднем 2 раза в месяц. Родителей просят объяснять детям, как правильно и безопасно использовать тренажеры.

Напомним, скандальный мастер педикюра, вырывавший с корнем ногти своим клиентам, вскоре вновь предстанет перед судом. На этот раз Леди Коготок Елена Дзык ответит за мучительные «операции», которые проводила в Иркутске в 2018 году. Одной из своих учениц она простыми маникюрными щипчиками вырезала надкостницу большого пальца. Ничего не подозревающим жертвам предварительно «мясник-самоучка» вкалывала лошадиную дозу обезболивающего.

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