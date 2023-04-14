Бывший председатель КУМИ обвиняется в получении взятки в Иркутском районе Фото: Анастасия Осипова

Следователи предъявили обвинение бывшему председателю КУМИ администрации Иркутского района в получении крупной взятки. Уголовное дело возбуждено по материалам Отдела по борьбе с экономическими преступлениями МУ МВД России «Иркутское». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, в январе 2019 года с помощью посредника представитель компании-подрядчика передал подозреваемому 200 000 тысяч рублей. За вознаграждение глава комитета обязался незаконно принять и оплатить фактически невыполненные работы по муниципальному контракту. Необходимые металлоконструкции и материалы для ограждения территорий школ и детсадов не были поставлены.

Чиновника поместили под домашний арест.

Напомним, скандальный мастер педикюра, вырывавший с корнем ногти своим клиентам, вскоре вновь предстанет перед судом. На этот раз Елена Дзык ответит за мучительные «операции», которые проводила в Иркутске в 2018 году. Одной из своих учениц она простыми маникюрными щипчиками вырезала надкостницу большого пальца. Ничего не подозревающим жертвам предварительно «мясник-самоучка» вкалывала лошадиную дозу обезболивающего.

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