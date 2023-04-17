36 человек пострадали в ДТП в Иркутске и Иркутском районе с 10 по 16 апреля

Зарегистрирована 21 автоавария в Иркутске и районе с 10 по 16 апреля. Фото: Госавтоинспекция Иркутска

В Иркутске и Иркутском районе за неделю с 10 по 16 апреля инспекторы ГИБДД выезжали на дорожно-транспортные происшествия 21 раз. Статистикой с КП-Иркутске поделились в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутска.

- В 21 ДТП пострадали 36 человек, - констатируют полицейские. – В том числе и четверо детей.

На этой неделе зарегистрировано четыре столкновения машин, восемь наездов на пешеходов, два падения пассажира, два наезда на препятствие, один наезд на стоящий транспорт и три съезда в кювет. Также был сбит один велосипедист.

Полицейские напоминают, что соблюдать ПДД обязаны все участники дорожного движения – и пешеходы, и автолюбители, и владельцы СИМ (средств индивидуальной мобильности- прим.авт) - самокатов, велосипедов, роликовых коньков, гироскутеров и т.д). Кстати, на прошлой неделе произошло первое ДТП с участием арендованного самоката: 17-летний юноша врезался на нем в «БМВ». - расскажем за что получил штраф водитель автомобиля.