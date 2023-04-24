Пять человек погибли в ДТП в Иркутской области за неделю с 17 по 23 апреля. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

В Приангарье за неделю с 17 по 23 апреля произошло 20 дорожно-транспортных происшествий. В этих ДТП получил травмы различной степени тяжести 21 человек, еще пятеро погибли. Статистикой аварийности с КП-Иркутск поделились в Госавтоинспекции Иркутской области.

- Известно, что четверо водителей-участников этих автоаварий находились за рулем в состоянии опьянения, - говорят инспекторы ГИБДД.

Так, наиболее часто ДТП происходили из-за нарушения правил расположения автомобиля на проезжей части – таких аварий было 9. Второе место в этом антирейтинге разделили превышение разрешенной скорости и выезд на встречку – по 2 ДТП. Также один раз транспорт столкнулся из-за несоблюдения очередности проезда.

Только в минувшие выходные погибли два водителя. Один из них ехал за рулем грузовика Мицубиси Кантер, не справился с управлением, съехал в кювет, где авто опрокинулось. В грузовике он вез семь коров, две из них также погибли. Также в воскресенье в Байкальске выезд на встречную полосу стоил жизни 37-летнему сибиряку.

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