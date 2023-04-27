В Улан-Удэ провели рейд из-за безнадзорного крупнорогатого скота Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Улан-Удэ и в Иволгинском районе сотрудники администраций провели совместный рейд. Об этом сообщает ТРК "Тивиком".

-Борьбу с безнадзорным крупнорогатым скотом ведут уже не первый год. Только в прошлом году по вине халатного отношения владельцем скота случилось более 40 ДТП. Животные нередко находятся без присмотра вблизи дорог, парков и общественных мест, а это запрещено, - напоминает ТРК.

В ходе рейда были замечены бесхозные животные, специалисты уже хотели приступить к их отлову. Однако тут же объявился и владелец.

Сейчас у мужчины коров не заберут, однако нарушение уже зафиксировано. Штрафа ему не избежать.

Ранее сообщалось, что лжесотрудники государственного портала развели жителя Иркутской области на 160 тысяч. Они смогли убедить мужчину в том, что взломан его личный кабинет на неком портале.