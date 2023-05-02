Более 12 тысяч доз вакцины от кори поступили в больницы Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Корь все еще шагает по Сибири. Уже в нескольких городах Иркутской области были зарегистрированы вспышки заболеваемости. Как стало известно КП-Иркутск, в больницы региона с прошлой недели поступило более 12 тысяч доз препарата от кори. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Приангарья.

- Вакцина поступила в регион в количестве 10 тысяч доз и с прошлой недели она поставляется в медучреждения. Кроме того, Минздрав закупил 1,1 тысячи доз моновакцины от кори и 1 тысячу доз дивакцины, - прокомментировали в региональном минздраве.

Напомним, 197 человек в Приангарье пострадали от укуса клеща с начала сезона. Таковы данные Роспотребнадзора на 28 апреля 2023 года. Исследовано 126 клещей, из которых 19 заражены иксодовым клещевым боррелиозом, 3 - вирусным клещевым энцефалитом, 4 - другими инфекциями.

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