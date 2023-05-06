«Синий троллейбус Булата Окуджавы» будет курсировать по улицам Иркутска 9 мая

Традиционная акция «Синий троллейбус Булата Окуджавы» пройдет в Иркутске 9 мая
Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска
Жителей и гостей Иркутска в День Победы приглашают посетить передвижную концертную площадку «Синий троллейбус Булата Окуджавы». Транспорт будет курсировать от остановки «Сквер имени Кирова» (депо на улице Свердлова). Рейсы запланированы на 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.
- Акция традиционно проходит в рамках празднования Дня Победы и дня рождения советского и российского поэта. В программе – песни на стихи Булата Окуджавы и песни военных лет, - рассказали в мэрии.
Напомним, совсем скоро жители Иркутска и всей России отметят 78-ю годовщину со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Для нашего города это особенный день. Ведь столица Приангарья носит статус города трудовой доблести. КП-Иркутск рассказывает, куда сходить на 9 мая 2023 года в Иркутске.
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