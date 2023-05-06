В Иркутской области семьи участников СВО получают 10 000 в связи с рождением ребенка Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным учреждений соцзащиты Иркутской области, на 5 мая 2023 года в регионе единовременная выплата для семей участников СВО назначена на 127 детей. В министерстве социального развития, опеки и попечительства рассказали, кому положена поддержка в размере 10 000 рублей.

- Выплату может получить семья участника СВО, у которого есть регистрация в Иркутской области по месту жительства или по месту пребывания, - отметил глава минсоца Владимир Родионов. - Также он должен являться участником СВО на момент обращения семьи за выплатой. Право на выплату сохраняется в течение года со дня рождения ребенка. Кроме того, предусмотрены особые условия для тех детей, которые родились в 2022 году, – обращение может быть подано до 9 января 2024 года. При одновременном рождении двух и более детей выплата будет предоставлена на каждого ребенка.

Чтобы получить выплату, необходимо обратиться в учреждение соцзащиты населения по месту жительства или через организации почтовой связи.

Напомним, ранее КП-Иркутск рассказывала о добровольце Федоре Садовникове, который трижды участвовал в защите Луганска и Донбасса. В последнюю командировку сибиряк отправился вслед за бывшими студентами, у которых преподавал в колледже. Мужчина пережил остановку сердца, после чего вернулся на малую родину, где продолжил помогать сослуживцам, собирая гуманитарную помощь. За смелость и мужество, проявленные в зоне СВО, был награжден медалью "За отвагу".

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