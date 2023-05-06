8-балльные пробки сковали Иркутск днем 6 мая, в субботу

В субботу, 6 мая, на выезде из Иркутска образовался многокилометровый затор из автомобилей. Речь идет о ситуации на Култукском тракте. По оценкам сервиса Яндекс.Пробки, уровень загруженности дорог достиг 8 баллов.

Напряженная обстановка на улицах Маяковского, Трактовой, Сергеева, Аргунова, Пискунова, Маршала Конева, Воронежской, Лермонтова, Фаворского, Рабочей, Декабрьских Событий, Карла Маркса, Советской, Баррикад и других. Также машины медленно движутся на перекрестке у 130-го квартала и по Иннокентьевском мосту.

Напомним, что этим вечером ожидается перекрытия проезжей части на площади Графа Сперанского. Автобусы № 3, 11, 16, 20, 23, 40, 67, 80 с 17:00 до 22:00 при следовании в центр города, после улицы Чкалова поедут по улицам Марата, Свердлова, Ленина. При движении из центра города после улицы Ленина эти маршруты отправятся по улицам Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршрутам. В сквере имени Кирова (ул. Чкалова) и на площади графа Сперанского, остановки в эти дни не будет. Полное расписание изменений движения автобусов ЗДЕСЬ.

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