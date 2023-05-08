В Иркутской области обучили ветспециалистов учету и регистрации сельхозживотных Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

На станциях по борьбе с болезнями животных прошло практическое обучение ветспециалистов работе с автоматизированной системой учета и регистрации сельскохозяйственных животных «Регагро».

-Цель этой системы - автоматизация и цифровизация процесса учета и регистрации животных и проведения ветеринарно- санитарных мероприятий, - говорят в ведомстве.

Уточняется, что ветеринары применяют два мира маркировки - подкожное чипирование и биркование. Благодаря чипу животных не потеряют при перемещении животных между регионами. А сама регистрация занимает не более 30 секунд.

Карманный компьютер работает даже в полевых условиях без интернета.

Ранее сообщалось, что в Боханском районе 7 мая 2023 года в ДТП с УАЗом и мотоциклом погибли два человека. Все случилось на 14-м километре трассы «Олонки-Шарагун».