В Иркутской области обучили ветспециалистов учету и регистрации сельхозживотных
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
На станциях по борьбе с болезнями животных прошло практическое обучение ветспециалистов работе с автоматизированной системой учета и регистрации сельскохозяйственных животных «Регагро».
-Цель этой системы - автоматизация и цифровизация процесса учета и регистрации животных и проведения ветеринарно- санитарных мероприятий, - говорят в ведомстве.
Уточняется, что ветеринары применяют два мира маркировки - подкожное чипирование и биркование. Благодаря чипу животных не потеряют при перемещении животных между регионами. А сама регистрация занимает не более 30 секунд.
Карманный компьютер работает даже в полевых условиях без интернета.
Ранее сообщалось, что в Боханском районе 7 мая 2023 года в ДТП с УАЗом и мотоциклом погибли два человека. Все случилось на 14-м километре трассы «Олонки-Шарагун».