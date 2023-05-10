В честь Дня Победы в Чите на домах "оживили" два мурала

В честь Дня Победа в Чите на домах "оживили два мурала Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вчера, 9 мая, вся страна отмечала День Победы. В честь этого праздника в Чите "оживили" два мурала. Об этом пишет ИА ChitaMedia.

-В частности, "ожил" портрет Героя СССР Назара Губина, родившегося в селе Зоргол Забайкальского края. Во времена Великой Отечественной войны он служил летчиком, - рассказывает издание.

Мурал появился в 2020 году на доме по улице Магистральная, 3а. Еще один "оживший" мурал - это портрет маршала Советского Союза Георгия Жукова. Его изобразили на КСК 9 мкр, 9.

Ранее сообщалось, что в субботу, 12 мая, состоится очередная лекция проекта «Научные субботники». На этот раз темой будет «Деревья и кустарники для озеленения Иркутска». Всего должно было состояться 15 лекций, все они проходили на площадках вуза. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по следующей ссылке.