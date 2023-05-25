В Иркутской области расчистят 6 километров русел рек в 2023 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье в 2023 году планируют расчистить шесть километров рек. Чистить водоемы будут в Иркутске – это река Ушаковка, а также в Нижнеудинском и Слюдянском районах. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- В общей сложности будет расчищено пять участков водных объектов, - говорят специалисты. - Стоимость работ составит 48,7 миллионов рублей. Их проведут за счет федеральных субвенций.

Напомним, в минувшем 2022 году в регионе расчистили русла рек в Тайшете, Тулуне и в Кимильтее – всего порядка 8 километров. Специалисты отмечают, что чистка русел рек является приоритетным мероприятием для борьбы с паводками.

Напомним, накануне иркутская «Комсомолка» о матери троих детей, чье увлечение макраме переросло из хобби в профессию и теперь ее шедевры пользуются популярностью у блогеров-миллионников - подробности.

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