«Мои клиенты - блогеры-миллионники, стилисты и бизнес-леди»: как многодетная мама в декрете превратила хобби прибыльный бизнес

КП-Иркутск узнала, как сибирячке удалось заработать на любимом хобби. Фото: из личного архива героини публикации

37-летняя иркутянка Анастасия Анитченко – мама троих детей. Однако материнство не мешает ей заниматься любимым хобби. Три года назад сибирячка начала самостоятельно изучать технику макраме. Постепенно узоры становились более четкими, в соцсетях у Анастасии росла аудитория подписчиков, а ее изделия начали приобретать блогеры-миллионники и известные стилисты. КП-Иркутск узнала, как иркутянке удалось заработать на любимом хобби и создать собственный бренд с помощью узелков на нитках.

Влюбилась в узелки из ниток

- Раньше я вязала спицами и вышивала для души, - начинает свою историю Анастасия Анитченко. – Но шесть лет назад мы с семьей переехали в загородный дом, стали делать ремонт своими руками, продумывали интерьер. В социальных сетях наткнулась на идеи декора, выполненные в технике макраме. Многие думают, что этот вид рукоделия только для бабушек. Но оказалось, что мастерицы с помощью ниток и фантазии создают очень классные вещи. Они настолько понравились мне, что я загорелась идей освоить макраме!

Сибирячка приобрела несколько курсов, взяла в руки нитки… и поняла, что ее это не впечатляет. Слишком сложно и непонятно объясняли процесс создания изделий мастера в видеороликах. Анастасия начала разбираться в искусстве макраме самостоятельно.

Оказалось, что мастерицы с помощью ниток и фантазии создают очень классные вещи. Фото: из личного архива героини публикации

- Здесь нет схем как в вязании или в вышивках. Достаточно знать 15-20 видов плетения популярных узлов, а дальше уже как пойдет фантазия, - признается Анастасия. – В итоге я начала постепенно украшать дом собственными изделиями. Появились подушки, кашпо, коврики, пледы, настенные панно. Затем начала плести платья, топы, сумки, манишки…

Весь процесс ремонта в доме и создание изделий из макраме Анастасия транслировала в своих социальных сетях, делилась опытом и умениями. Постепенно блог сибирячки разросся до 20 тысяч подписчиков. Пришли и первые заказы. А год назад Анастасия запустила собственный курс обучения, благодаря которому около 300 девушек и женщин, также, как и она когда-то, влюбились в нитки и нашли себе дело по душе…

Помочь мамам в декрете

Спустя время Анастасия вступила в Совет блогеров при Государственной Думе. Это общественное движение, в которое входят популярные блогеры, государственные деятели, артисты, представители научного сообщества и другие. Объединяя свои усилия и обладая широкой аудиторией, они помогают воплощать в жизнь социальные проекты и привлекают внимание к насущным проблемам. Сибирячка отправилась в Москву, чтобы представить свою идею по созданию специализированного центра для мам в декрете, которые смогут заниматься творчеством и рукоделием.

- У меня возникла идея создать в Иркутске арт-пространство. Я сама мама в декрете, которая все везде делает с ребенком. И я знаю по сообщениям своих подписчиц, что не у каждой женщины есть возможность где-то оставить сына или дочку и заняться любимым делом, - рассказывает Анастасия. – Мне хочется помочь им. Это будет большое пространство, в котором разместятся швейные машинки, мольберты и другие инструменты для творчества. Любая мама сможет прийти в него и помастерить. Вдруг она найдет себя в каком-то виде рукоделия? Ребенок при этом может заниматься в соседней комнате, лепить или рисовать. Эта идея понравилась в Госдуме и сейчас я ищу спонсоров для ее воплощения.

Шесть лет назад семья Анастасии переехала в загородный дом, стали делать ремонт своими руками. Фото: из личного архива героини публикации

С момента презентации проекта, круг подписчиков Анастасии увеличился. Не шутка - на сибирячку подписались известные блогеры, стилисты, бизнес-леди. Более того, многие из них стали ее клиентками! Например, в числе звездных заказчиц - модель Анастасия Костенко, жена футболиста Дмитрия Тарасова, известным разводом с Ольгой тБузовой. Также одежду из макраме Анастасии примерял и travel-блогер Сергей Сухов, а еще и некоторые российские стилисты, имена которых по их просьбе сибирячка не озвучивает.

- Анастасия Костенко написала мне сообщение лично. Сказала, что хочет заказать платье. Эскиз будущего наряда мы обсуждали примерно два месяца, - рассказывает сибирячка. – Переписывались, общались с помощью голосовых сообщений. Когда изделие было готово, я отправила его с помощью транспортной компании. Анастасия осталась довольна моей работой!

Доказательства? Фото на странице Костенко в соцсети. В прозрачных платьях сибирского дизайнера жена Тарасова устроила жаркую фотосессию на берегу моря. На ней купальник, а сверху – наряд из макраме.

А вот Сергею Сухову cибирячка отважилась написать сама. Анастасия предложила travel-блогеру сплести несколько образов для фотосессии. Мужчина с радостью согласился. Обсуждение моделей брюк и манишки длилось около полугода. Но все было не зря! И теперь несколько изделий хранятся в гардеробе известного профессионального путешественника.

- Еще два года назад таких рукодельниц, которые создавали одежду в технике макраме, было совсем немного. Затем блогеры и стилисты начали рассказывать про тренды, показывать образы с одеждой, выполненной в этом стиле. Поэтому завоевать аудиторию мне было довольно легко, - рассказывает Анастасия. Конечно, мои платья созданы не для повседневной носки. Их приобретают те, кто хочет выделиться на каком-то мероприятии, взять с собой на отдых или произвести впечатление. Образы создают такой вау-эффект!

Процесс создания похож на медитацию

Стоимость одного платья составляет от 8 до 12 тысяч рублей. Анастасия поясняет, что такая цена сформирована не просто так. Иркутянка использует только качественные материалы из натурального хлопка. К тому, же ручная работа не может стоить дешево, ведь на создание одного изделия уходит несколько дней.

Анастасия планирует развивать личный бренд одежды. Фото: из личного архива героини публикации

- В основном это стоячая работа. Я нахожусь возле манекена по 8-10 часов. Идет большая нагрузка на спину, ноги и руки, - признается Анастасия. – Но в большей степени этот процесс для меня похож на медитацию. В основном я стараюсь плести изделия, когда никого нет дома или все домашние уже спят. В 11 часов вечера наступает мое время для творчества! Работаю до 2-3 часов ночи.

Впереди у сибирячки много работы. Анастасия планирует развивать личный бренд одежды, а также формирует концепцию будущего арт-пространства для мам-рукодельниц.

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