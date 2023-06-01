Не строим козни и не выходим замуж: Беликто Лама рассказал, что нельзя делать в июне. Фото: ЗРТК

Астролог Читинского дацана Беликто Лама поделился с РТК "Забайкалье", что нас всех ждет в июне, а от чего лучше воздержаться.

-В июне мы совершаем добродетели, которые будут только приумножаться в сто тысяч раз. Аналогично и с грехами, которые мы совершаем, - прокомментировал он.

Он также рассказал, что в этом месяце стоит сделать акцент на укрепление семьи, особенно это касается молодоженов. Не будут лишними и духовные практики, они принесут большие плоды.

В то же время стоит воздержаться от рисков, которые связаны с богатствами и бракосочетаниями.

Что касается природных явлений, то Беликто Лама утверждает, что будет меньше пожаров, но вероятны землетрясения.

Ранее сообщалось, что специалисты муниципального предприятия «Горзеленхоз» высаживают цветы на городские клумбы. Так, например, 1 июня работы ведут в сквере имени Кирова.