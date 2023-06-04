Стрелок-помощник гранатометчика из Ольхонского района погиб в зоне СВО

В зоне СВО при выполнении боевых задач погиб житель Иркутской области Сергей Болхонов. Его жизнь оборвалась за несколько недель до собственного 33-летия. Об этом в соцсетях сообщила сотрудница аппарата администрации Ольхонского района Виктория Струнникова.

- Родился 18 мая 1990 года в селе Еланцы, младший сын в многодетной дружной семье, - рассказывают о погибшем бойце. - Благодаря примеру родителей Валерия Владимировича и Людмилы Степановны, у Сергея сформировалась активная жизненная позиция, чувство совести, долга, ответственности, уважения к близким.

После окончания колледжа служил в десантно-штурмовых войсках. Сергей не смог оставаться в стороне, когда началась специальная военная операция. Сибиряк стал добровольцем через Российский университет спецназа города Грозный. За мужество и отвагу его наградили орденом Чеченской республики «Ахмат-Спецназ».

На малой родине у стрелка-помощника гранатометчика остались трое дочерей.

Напомним, в Иркутской области сотрудники прокуратуры проводят проверку после возгорания автобуса, в котором находились 47 человек. Это произошло вечером 3 июня в двух километрах от поселка Видим Нижнеилимского района.