Прокуратура контролирует расследование дела о пропаже 1,5-годовалой девочки в Иркутске

Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела о пропаже полуторагодовалой девочки в Иркутске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи прокуратуры организовали проверку и контролируют ход расследования уголовного дела о пропаже полуторагодовалой девочки в Иркутске. Девочка пропала днем 9 июня в районе реки Ангара, вблизи СНТ «Просвещение». Об этом сообщает прокуратура Иркутской области.

- В ходе проверки следователи дадут оценку соблюдению законов о семейном благополучии, а также исполнению органами местного самоуправления законодательства в сфере обеспечения безопасности пребывания граждан вблизи водных объектов, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, сообщение о пропаже полуторагодовалой девочки поступило в полицию днем 9 июня. В ходе расследования выяснилось, что в тот день ребенок находился вместе с родителями, которые отдыхали на берегу реки. Взрослые пили алкогольные напитки. В какой-то момент они обнаружили, что девочка исчезла. На месте работают правоохранители, МЧС, волонтеры и добровольцы. В поисках задействованы лодки и квадрокоптеры, люди исследуют устье реки и прилегающую местность. СУ СК завел уголовное дело по признакам преступления «Причинение смерти по неосторожности». Следователи не исключают, что ребенок мог утонуть.