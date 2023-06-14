Иркутская область получит 252 миллиона рублей на модульные отели из федерального бюджета Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Иркутская область получит финансирование из федерального бюджета на создание модульных некапитальных построек для размещения туристов Области выделят 141,1 миллиона рублей в 2023 году и 100,8 миллиона рублей в 2024-м году. Такие данные приводят в правительстве региона.

-На эти деньги будет создано примерно 170 новых номеров. Это, конечно, является дополнительным шагом в направлении развития туризма в Прибайкалье, - подчеркнул губернатор региона Игорь Кобзев.

Он также добавил, что в конкурсном отборе приняли участие 70 регионов страны, а субсидии на условиях софинансирования получат 38.

Ранее сообщалось, что комитет по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству областного парламента рассмотрел проект закона, который предполагает внесение изменений в закон «О налоге на имущество организаций».