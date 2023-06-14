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НовостиОбщество14 июня 2023 9:05

В Студгородке в Иркутске благоустроят сквер у памятника революционеру Ивану Постоловскому

в Студгородке установят мемориал из высокопрочного бетона со звездой
Елена СИНИЦА
В Студгородке в Иркутске благоустроят сквер у памятника революционеру Ивану Постоловскому

В Студгородке в Иркутске благоустроят сквер у памятника революционеру Ивану Постоловскому

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске запланировали благоустройство сквера возле памятника Ивану Постоловскому и его боевым товарищам. Работы будут проводить за счет средств местного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- В память о погибших от рук белогвардейцев в Студгородке установят мемориал из высокопрочного бетона со звездой, - говорят в администрации Иркутска.

Также сообщается, что в сквере планируют сделать покрытие из тротуарной плитки трех видов, установить скамьи и урны. Запланировано и озеленение.

Помимо этого, на территории сквера появятся ландшафтные, уличные и универсальные светильники.

Ранее сообщалось, что Иркутская область получит финансирование из федерального бюджета на создание модульных некапитальных построек для размещения туристов.