В Иркутске с 14 по 17 июня пройдет фестиваль «Зодчество в Сибири – 2023». Фото: пресс-служба Иркутского художественного музея

14 июня в 13:00 в Главном здании Иркутского художественного музея прошло торжественное открытие XХIII межрегионального архитектурного фестиваля «Зодчество в Сибири – 2023». Об этом сообщает пресс-служба музея.

-Залы музея до 17 июня будут площадкой для смотра-конкурса лучших архитектурных произведений и проектов, - говорят в музее.

После экспертное жюри определит лауреатов в нескольких номинациях. В их числе «Концепция», «Градостроительство», «Жилые здания», «Общественные и промышленные здания», «Реконструкция», «Реставрация», «Интерьеры», «Благоустройство».

В конкурсе принимают участие и профессиональные архитекторы, и проектные бюро, и молодые архитекторы, и даже студенты и дети.

Ранее сообщалось, что в Иркутске запланировали благоустройство сквера возле памятника Ивану Постоловскому и его боевым товарищам. Работы проведут за счет местного бюджета.