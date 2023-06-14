В Бурятии 14 июня стартовал «Байкальский молодежный форум» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бурятии стартовал «Байкальский молодежный форум». Проходит он в селе Сухая. Сюда приехали победители олимпиад, волонтеры и активисты из разных регионов и стран. Об этом сообщает ТРК "Тивиком".

-Форум собрал 250 молодых и жадных до знаний ребят, - передает СМИ.

Со слов министра спорта и молодежной политики Бурятии Ивана Козырева, заявок на участие в форуме было огромное количество. Отбор был серьезный, поэтому собрались лучшие из лучших, отметил он.

На форум приехали ребята из Москвы, Петербурга, ДНР, Запорожской области, Монголии, Минска, Китая, Африки и Индии.

Ранее сообщалось, что 14 июня в 13:00 в Главном здании Иркутского художественного музея прошло торжественное открытие XХIII межрегионального архитектурного фестиваля «Зодчество в Сибири – 2023».