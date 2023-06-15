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НовостиДом. Семья15 июня 2023 5:31

Сбитую машиной беременную косулю спасли полицейские под Иркутском

Животное идет на поправку
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Сбитую машиной беременную косулю спасли полицейские под Иркутском

Сбитую машиной беременную косулю спасли полицейские под Иркутском

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области полицейские спасают не только людей, но и братьев наших меньших. Несколько дней назад инспекторы ДПС Андрей Колусовский Артур Тарарков ехали на патрульном автомобиле из поселка Листвянка в Иркутск. На въезде в город офицеры заметили лежащую на обочине трассы косулю, которую, скорее всего, сбила машина. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Остановившись, стражи правопорядка осмотрели животное, которое не могло встать из-за травмы ноги, - рассказали в ведомстве. - Полицейские доложили о случившемся в дежурную часть и бережно погрузив дикое животное в багажник, доставили его в питомник.

Ветеринары оказали помощь новой подопечной. Да, выяснилось, что четвероногая - самка. При этом косуля ждет потомство. К счастью, пациентка идет на поправку. Ее жизни ничего не угрожает.

Напомним, ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что должны сделать иркутяне, чтобы заработать 170 тысяч в месяц. Секрет раскрыли кадровики.