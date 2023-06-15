Сбитую машиной беременную косулю спасли полицейские под Иркутском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области полицейские спасают не только людей, но и братьев наших меньших. Несколько дней назад инспекторы ДПС Андрей Колусовский Артур Тарарков ехали на патрульном автомобиле из поселка Листвянка в Иркутск. На въезде в город офицеры заметили лежащую на обочине трассы косулю, которую, скорее всего, сбила машина. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Остановившись, стражи правопорядка осмотрели животное, которое не могло встать из-за травмы ноги, - рассказали в ведомстве. - Полицейские доложили о случившемся в дежурную часть и бережно погрузив дикое животное в багажник, доставили его в питомник.

Ветеринары оказали помощь новой подопечной. Да, выяснилось, что четвероногая - самка. При этом косуля ждет потомство. К счастью, пациентка идет на поправку. Ее жизни ничего не угрожает.

Напомним, ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что должны сделать иркутяне, чтобы заработать 170 тысяч в месяц. Секрет раскрыли кадровики.