В Иркутске разработали два новых автобусных маршрута Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые маршруты общественного транспорта разработали в Иркутске. Речь идет о маршрутах № 53 «Аэропорт – предместье Марата» и № 88 «Ново-Иркутская ТЭЦ – Центральный рынок – Ново-Иркутская ТЭЦ». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Сейчас проводят конкурсные процедуры, чтобы определить перевозчиков, - говорят в администрации.

Поясняется, что после того, как была закрыта поликлиника на улице Баррикад, жители предместья Марата стали пользоваться услугами другого медицинского учреждения – № 9 в предместье Радищева. Поэтому требовалось разработать новый маршрут.

В районе Ново-Иркутской ТЭЦ плотная жилая застройка, поэтому важно улучшить транспортное обслуживание горожан, отмечают в пресс-службе мэрии Иркутска.

Ранее сообщалось, что в Иркутске не обходится без дорожных ограничений. На этот раз они коснутся движения транспорта на улице Пушкина.