Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 июня 2023 10:53

В Иркутске погиб водитель перевернувшегося BMW, пассажира доставили в больницу

Авария произошла 18 июня на Кайской горе
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
В Иркутске погиб водитель перевернувшегося BMW, пассажира доставили в больницу

В Иркутске погиб водитель перевернувшегося BMW, пассажира доставили в больницу

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

Смертельное ДТП произошло сегодня днем, 18 июня, в Свердловском округе Иркутска. На Кайской горе перевернулся серый автомобиль марки BMW. На место случившегося выезжали сотрудники скорой помощи и полиции. Из-за сильного удара кузов серьезно поврежден. В результате аварии погиб 27-летний водитель.

- Пассажир был госпитализирован в медучреждение, - сообщают корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутска.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Напомним, Следственный комитет начал расследование дела об исчезновении 16-летней девушки в Иркутской области. Школьница из Усть-Кута пропала без вести при странных обстоятельствах.