В Иркутске погиб водитель перевернувшегося BMW, пассажира доставили в больницу Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

Смертельное ДТП произошло сегодня днем, 18 июня, в Свердловском округе Иркутска. На Кайской горе перевернулся серый автомобиль марки BMW. На место случившегося выезжали сотрудники скорой помощи и полиции. Из-за сильного удара кузов серьезно поврежден. В результате аварии погиб 27-летний водитель.

- Пассажир был госпитализирован в медучреждение, - сообщают корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутска.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Напомним, Следственный комитет начал расследование дела об исчезновении 16-летней девушки в Иркутской области. Школьница из Усть-Кута пропала без вести при странных обстоятельствах.