Штрафы за скорость и непристегнутый ремень: что известно о водителе BMW, погибшем в ДТП на Кайской горе в Иркутске

Авария произошла после полудня 18 июня. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Вопросом о причинах этой смертельной аварии задаются многие иркутяне. После полудня 18 июня серая машина марки BMW на Кайской горе вылетела на обочину, после чего перевернулась. От удара 27-летний водитель вылетел из салона авто. Его гибель наступила на месте ДТП. 28-летнего пассажира экстренно доставили в больницу с тяжелыми травмами. Сообщается, что оба в момент случившегося были не пристегнуты ремнями безопасности. В устройстве обнаружили «заглушку».

Удивительно то, что ничего не предвещало трагедии: погода стояла солнечная, асфальт был сухим, покрытие на этом участке дороги ровное, а полоса встречного движения отделена ограждением. Что же могло произойти? Это только предстоит выяснить полицейским - по факту случившегося проводится доследственная проверка.

- Как установили сотрудники ГИБДД, находящийся за рулем мужчина только с 2022 года 20 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, - говорят в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутска.

Как стало известно КП-Иркутск, за последние несколько месяцев на имя погибшего были выписаны штрафы за пересечение стоп-линии, парковку в неположенном месте, нарушение правил переезда перекрестков, однако почти половина из них – за нарушение скоростного режима. Не исключено и то, что водитель мог быть пьян, но выяснить это уже не удастся. Информацию о гибели 27-летнего уроженца республики Саха (Якутия) уже передали близким, в том числе овдовевшей супруге.

А В ЭТО ВРЕМЯ

- Сегодня, 19 июня, инспекторы ДПС проведут целевые рейды «Ремень безопасности и детское удерживающее устройство», направленные на проверку дисциплинированности автомобилистов в части использования в поездках ремня безопасности и детских автокресел при перевозке несовершеннолетних, - отмечают в полиции города.

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