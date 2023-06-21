Эксперты Роспотребнадзора обнаружили сальмонеллу в шаурме из Братска

Перекус в кафе «Шаурму хочу» обернулся отравлением. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 12 по 13 июня жители Братска стали массово обращаться в медучреждения. Диагноз у всех один – острая кишечная инфекция. Перекус в кафе «Шаурму хочу» обернулся отравлением для взрослых и детей. Недавно сотрудники Роспотребнадзора провели в общепите расследование. Результаты повергли в шок.

- Проведены лабораторные исследования проб пищевой продукции, воды, смывов с объектов окружающей среды. По результатам исследований биологического материала, взятого у пострадавших граждан и персонала кафе, а также в пробах пищевых продуктов обнаружена сальмонелла, - говорят эксперты. - Деятельность кафе временно приостановлена.

На 20 июня было зарегистрировано 103 случая острой кишечной инфекции. Сейчас в больницах находятся 46 человек, в том числе девять детей. Продолжается лечение амбулаторных больных.