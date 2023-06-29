В Иркутске на улицах Марии Ульяновой и Терешковой ведется ремонт Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улицах Марии Ульяновой и Терешковой ведется ремонт. Об этом сообщает weacom.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутска.

-На улице Марии Ульяновой подрядчик занимается участком от Сибирских Партизан до Красного Пути. Здесь будут заменены дорожное полотно, тротуары, бордюры, - говорят в администрации.

Со слов мэра Иркутска Руслана Болотова, подрядчик ведет работы в хорошем темпе. К концу лета работы должны быть завершены.

На улице Терешковой сделают широкие тротуары – 2,25 метра и восстановят два остановочных павильона. Протяженность участка от Челнокова до Лермонтова составляет почти 700 метров.

Ранее сообщалось, что глава Иркутска Руслан Болотов посетил городскую библиотеку №16. Уже осенью она откроет свои двери для читателей в модельном формате.