Завершились поиски без вести пропавшего в Иркутске 41-летнего мужчины

Фото: "Лиза Алерт" Иркутской области

В Иркутске прекращены поиски 41-летнего местного жителя. Об этом рассказали волонтеры "Лиза Алерт" в соцсетях. Мужчину искали с 11 июня и накануне, 2 июля, стало известно о его гибели.

- Найден. Погиб, - сообщили добровольцы. - Приносим соболезнования родным и близким.

Напомним, мужчина ушел из дома на работу и пропал. Об исчезновении своего супруга сообщила жена погибшего. По ее словам, ни на звонки, ни на сообщения муж не отвечал.

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти иркутянина.

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