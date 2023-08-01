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НовостиОбщество1 августа 2023 4:12

Моторная лодка с тремя иркутянами и собакой перевернулась на реке Ангара

Сотрудники ГИМС пришли на помощь трем мужчинам и их собаке, оказавшимся в воде
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Фото: государственные инспекторы по маломерным судам Илья Пешков и Евгений Шестаков.

Фото: государственные инспекторы по маломерным судам Илья Пешков и Евгений Шестаков.

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Вечером 31 июля в Иркутске отдыхавшим после рабочего дня инспекторам ГИМС пришлось прийти на помощь трем мужчинам и их собаке, оказавшимся в воде. Как стало известно позже, компания решила прокатиться на моторной лодке "Крым", но судно столкнулось с опорой Академического моста и перевернулось. Ставшие свидетелями случившегося сотрудники МЧС на гидроцикле доставили пострадавших на берег, после чего отбуксировали лодку с питомцем.

- К счастью, никто из них не пострадал. С людьми работают сотрудники полиции: двое мужчин находятся в состоянии опьянения, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Напомним, ядовитые змеи укусили женщину и двоих детей в районе Большого Голоустного в Иркутской области. Медпомощь оказали вовремя. Теперь пострадавшим ничего не угрожает.