51-летний мужчина утонул на Братском водохранилище Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На Братском водохранилище утонул 51-летний мужчина. Его обнаружили накануне в заливе Пурсей, без признаков жизни. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Было установлено, что мужчина 1972 года рождения отдыхал на берегу залива в компании знакомых. Употреблял алкоголь, после чего пошёл купаться. Обратно он не вернулся, - рассказывают сотрудники МЧС.

Место, где погиб потерпевший, не было оборудовано для купания. Рядом на берегу были установлены запрещающие знаки.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что моторная лодка с тремя иркутянами и собакой перевернулась на Ангаре.