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НовостиПроисшествия1 августа 2023 5:03

51-летний мужчина утонул на Братском водохранилище

Тело мужчины обнаружили в заливе Пурсей в Иркутской области
Таисия ЧЕМИСОВА
51-летний мужчина утонул на Братском водохранилище

51-летний мужчина утонул на Братском водохранилище

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На Братском водохранилище утонул 51-летний мужчина. Его обнаружили накануне в заливе Пурсей, без признаков жизни. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Было установлено, что мужчина 1972 года рождения отдыхал на берегу залива в компании знакомых. Употреблял алкоголь, после чего пошёл купаться. Обратно он не вернулся, - рассказывают сотрудники МЧС.

Место, где погиб потерпевший, не было оборудовано для купания. Рядом на берегу были установлены запрещающие знаки.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что моторная лодка с тремя иркутянами и собакой перевернулась на Ангаре.