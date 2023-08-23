10 домов и 56 участков подтопило в Казачинско-Ленском районе во время паводка Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Комиссия по оценке ущерба от паводка начала работу в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. В пяти населенных пунктах подтопило 56 приусадебных участков и 10 домов, в которых живут 23 человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Вечером 22 августа уровень реки Киренги в селе Казачинском – 262 сантиметра, при критической отметке 250 сантиметров. В Улькане – 395 см при критическом уровне - 430 см. Уровень воды продолжает снижаться, - сообщили в региональном МЧС.

Группа спасателей продолжает дежурить в населенных пунктах. Кроме того, организованы лодочные переправы.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Иркутской области ведется уборка зерновых культур.