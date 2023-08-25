В Иркутске ограничат движение транспорта на некоторых центральных улицах Фото: Мария ЛЕНЦ

В Иркутске на некоторых центральных улицах ограничат движения транспорта из-за строительства новой тепловой сети. Об этом сообщает оператор тепловых сетей города.

- Из-за строительства пришлось ограничить движение транспорта от здания по адресу Советская дом № 87 до пересечения улиц Ядринцева и Лызина, а также от пересечения улиц Ядринцева и Лызина до здания по адресу Лызина дом № 65а. Проезд закроют с 10:00 28 августа до 20:00 30 октября 2023 года, - сообщают в компании.

Сотрудники призывают заранее планировать свой маршрут и быть аккуратным на дорогах. Места проведения работ обозначены в приложении Яндекс.карты в режиме «пробки».

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в сентябре в Иркутске начнется строительство теплового луча.