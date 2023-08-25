Более 350 км дорог планируют привести в порядок в Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области планируют привести в нормативное состояние более 350 километров дорог в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Нужно отметить, что среди крупных проектов - реконструкция путепровода по улице Джамбула и мостового перехода через реку Кута в Усть-Куте, - сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Виктор Цишковский.

Работы уже идут на 92 объектах, и еще 85 введут в эксплуатацию до конца 2023 года. Кроме того, планируется ввести шесть мостов общей протяженностью 973,2 погонных метра.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Иркутске ограничат движение транспорта на некоторых центральных улицах города из-за строительства тепловой сети.