Уголовное дело в отношении маньяка Михаила Попкова рассмотрят в Иркутске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

7 сентября в 14:00 в Ленинском районном суде Иркутска пройдет первое судебное заседание по уголовному делу в отношении серийного убийцы из Ангарска Михаила Попкова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- Планируется изложение обвинения и определение порядка исследования доказательств, - сообщают в прокуратуре.

Ангарский маньяк был приговорен к двум пожизненным срокам за убийства в 1990-2010 г.г.

Он жестоко расправился с огромным количеством женщин. На данный момент, на счету Михаила Попкова более 80 жительниц региона и ряд других преступлений. Кроме того, ангарский маньяк неоднократно признавался в новых преступлениях.

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