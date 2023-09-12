Пенсионер на велосипеде погиб после столкновения с грузовиком в Хомутово. Фото: Госавтоинспекция Иркутска

Пожилой велосипедист погиб в ДТП в селе Хомутово. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутска.

- Инцидент произошел в Иркутском районе. 60-летний водитель ехал по улице Кирова на автомашине «Исудзу». Мужчина на скорости сбил велосипедиста. В результате аварии пострадавший скончался на месте до приезда бригады скорой помощи, - рассказывают в Госавтоинспекции.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства и причины происшествия. Госавтоинспекция убедительно просит всех участников дорожного движения соблюдать ПДД, а также быть внимательными на дороге.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о жителе Усть-Илимска, который убил двух своих приятелей на рыбалке. Мужчина нанес им множество ножевых ранений.