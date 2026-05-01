В Иркутске перевернулся прицеп лесовоза с брёвнами

1 мая около 16:00 в Иркутске произошло ДТП с участием лесовоза. На улице Джамбула опрокинулся трёхколёсный прицеп с брёвнами. Тягач при этом остался на колёсах.

Авария случилась в районе путепровода. Из-за ДТП движение в сторону Свердловского района оказалось затруднено - на дорожном участке образовался затор. Брёвна рассыпались по дороге.

По данным онлайн-карт объехать место аварии практически невозможно. По словам водителей, объехать можно по тротуару, а это замедляет проезд.

