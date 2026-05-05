Глава СКР затребовал доклад о нападении бродячей собаки на ребенка в Иркутске

Бродячая собака напала на ученика четвертого класса.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, которое завели после нападения бездомного пса на мальчика в Иркутске.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, случилось все 2 мая в подъезде многоэтажного дома на улице Напольной. Бродячая собака напала на ученика четвертого класса. Ребенок получил травмы, понадобилась помощь медиков.

Заведено уголовное дело о халатности. Следователи дадут оценку действиям должностных лиц, которые отвечают за отлов и содержание безнадзорных животных. Прокуратура также проводит проверку и проконтролирует ход расследования.

