Пробки в центре Иркутска образовались вечером 7 мая

Вечером 7 мая 2026 года дорожная ситуация в центре Иркутска осложнилась. По данным онлайн карт, уровень загруженности дорог достиг 5 баллов.

Основная причина пробок — генеральная репетиция парада ко Дню Победы, которая проходит на площади графа Сперанского. Из-за этого особенно сложная обстановка сложилась на улицах Марата и Российской. Движение на участках от Желябова до Сурикова и от Желябова до Польских Повстанцев будет ограничено до 20:00.

Также автомобилисты стоят в заторах на улицах Карла Либкнехта и Советской, на улице Лермонтова, на Академическом мосту и на улице Ленина.

Напомним, что 9 мая автобусы и троллейбусы изменят свои маршруты. Центр города на время празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне станет пешеходным, улицы перекроют с 6 утра до 23.00. Подробнее.