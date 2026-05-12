Иркутская область заняла пятое место в Сибири по спросу на медсестер. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Аналитики hh.ru ко Дню медицинской сестры изучили рынок труда для младшего медперсонала в Сибири. Иркутская область заняла пятое место по спросу, здесь открыли больше 370 вакансий, это 11% от всех предложений в округе.

- Медианная предлагаемая зарплата в регионе составила 52 900 рублей, за год она выросла на 13%. Однако медсестры рассчитывают на 55 800 рублей, то есть почти на три тысячи больше, - пишут аналитики.

На одну вакансию приходится семь резюме. Претендентам без опыта доступны 44% предложений, еще 49% требуют стажа до трех лет. Работодатели ценят готовность учиться, владение компьютером и навыки проведения инъекций. Среди личных качеств важны умение общаться с людьми, внимательность и аккуратность.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что мошенники разыграли целый спектакль, чтобы вытянуть из сибиряка 3,5 миллиона. Читайте подробности.