Восемь лесных пожаров потушили за майские выходные в Иркутской области.

В лесах Иркутской области с 9 по 11 мая 2026 года произошло восемь пожаров, пламя прошло 72,7 гектара. Как сообщает ИА «Виаком», на тушении работали 102 человека и 26 единиц техники.

- На утро 12 мая один пожар еще действовал в Чунском районе на площади пять гектаров. Его обнаружили накануне и пока тушат. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнем местных жителей, - сообщает агентство.

12 мая лес патрулируют 35 групп, в составе которых 86 лесных пожарных. Обстановку отслеживают ежедневно, чтобы вовремя заметить новые очаги и не дать им разгореться.

