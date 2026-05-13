НовостиПроисшествия13 мая 2026 4:56

Отца и дочь из Иркутской области объявили в розыск за кражу 45 млн у онкобольных

Алексей Нехзер и его дочь Анна руководили фирмой по оптовой торговле лекарствами
Татьяна ИВАНОВА
Фото: СУ СКР по Иркутской области.

Семейный подряд похитил около 45 миллионов рублей, выделенных на закупку оборудования для онкологического диспансера. Алексей Нехзер и его дочь Анна руководили фирмой по оптовой торговле лекарствами.

- С 2019 по 2021 год они поставляли в медучреждение технику, которая не соответствовала техническому заданию. Вместо дорогого и качественного оборудования покупали более дешевое, а разницу в цене клали себе в карман, - рассказали КП-Иркутск в СУ СКР региона.

Когда преступная схема вскрылась и силовики начали проверку, родственники исчезли. Анна сбежала за границу в декабре 2022 года, а ее отец покинул Россию чуть позже. В январе 2024 года Алексея Нехзера объявили сначала в федеральный, а затем и в международный розыск.

Обоим заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Им грозит до десяти лет лишения свободы, штраф до одного миллиона рублей и ограничение свободы на срок до двух лет. Если вы знаете, где могут находиться беглецы, сообщите в ближайший отдел полиции.